Miras Davası Yüzünden Halasının Kocasını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Miras Davası Yüzünden Halasının Kocasını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
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Bilecik'te miras anlaşmazlığı sonucu halasının kocasını bıçaklayarak öldüren Oğuzhan Gündüz tutuklandı. Olay, tartışmanın ardından meydana geldi; Veli Yetim hastanede hayatını kaybetti.

Halasının kocasını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

BİLECİK - Bilecik'te halasının kocasını miras davası yüzünden bıçaklayarak ölümüne neden olan şahıs tutuklandı.

Olay, cumartesi günü saat 20.00'de Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras yüzünden anlaşmazlık olan Veli Yetim ile Oğuzhan Gündüz tartışma başladı. Tartışma sonrası evine dönen Yetim'i Oğuzhan Gündüz, 'Arabam arızalandı' diyerek yeniden çağırdı. Bu esnada bir daha evden aşağı inen Veli Yetim'in arkasından gelen Oğuzhan Gündüz, Yetim'i sırtından bıçaklayarak olay yerinden aracıyla kaçmıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Veli Yetim olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetim, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakalanması kısa sürdü

Olay ardından harekete geçen Bilecik İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri hemen harekete geçti. Güvenlik kameralarını geniş çaplı inceleyen ekipler, Oğuzhan Gündüz'ü ekipler merkeze bağlı Kavaklı köyü civarında cinayet bıçağı ile yakaladı. Şahıs emniyetteki ilk sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Oğuzhan Gündüz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER SUBAŞIOĞLU - 3.Sayfa
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