Minnesota'da Özel Okula Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 20 Yaralı

Minnesota'da bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırganın da ölenler arasında olduğu belirtildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde özel bir ilkokul olan Annunciation Katolik Okulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıklayarak, saldırganın da ölenler arasında olduğunu söyledi.

Yaklaşık 395 öğrencisi olan okulda yeni eğitim-öğretim yılı iki gün önce başlamıştı. Yerel basın, saldırının çocukların sabah ayininde olduğu sırada düzenlendiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI hızlı bir şekilde olaya müdahale etti ve şu anda olay yerindeler. Beyaz Saray bu korkunç olayı takip etmeye devam edecek" dedi. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
