ABD'de cami ve dini okulda yangın

ABD'nin Minneapolis kentinde cami ve dini bir okulun bulunduğu binada çıkan yangın sonucu çatıda çökme meydana geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, yetkililer soruşturma başlattı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Prior Lake'te cami ve Baitul Hikmah Akademisinin yer aldığı binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede yayılırken, çatının bir kısmı çöktü. Bina kullanılamaz hale geldi. Prior Lake İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı ve yaralanan olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR-MN) Minnesota şubesinin direktörü Jaylani Hussein yaptığı açıklamada, "Minnesota'daki Müslüman cemaatine yönelik artan bir korku ve endişe olduğunu biliyoruz. Bu yeni bir şey değil, son 1.5 haftadır uğraştığımız meselenin bir parçasıydı. Ancak şu anda bu camide herhangi bir tehdit veya buna benzer bir durumla karşılaşmadılar, bu yüzden kolluk kuvvetlerinin soruşturmasını beklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yangını yerel saatle 02.00 sıralarında yoldan geçen bir kişinin çatıdan yükselen alevleri görerek ihbar ettiği öğrenildi.

Binadaki okulda anaokulundan 12. sınıfa kadar 200'den fazla çocuk eğitim görüyor ve cami cemaatinde de yüzlerce kişi bulunuyor.

Son 4 yılda 40'tan fazla camiye saldırı: 3 milyon dolardan fazla hasar

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Minnesota şubesine göre eyalette son 4 yılda 40'tan fazla camiye saldırı düzenlendi ve bunlardan 16'sı yalnızca 2024'te kayda geçti. Saldırılar sonucunda 3 milyon dolardan fazla hasar meydana geldi. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
