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Miniklere polislik mesleği tanıtıldı

Miniklere polislik mesleği tanıtıldı
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Erzincan'da polis ekiplerince ilkokul öğrencilerine polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince ilkokul öğrencilerine polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Erzincan'da Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu öğrencileri polislik mesleğini öğrenmek maksadıyla polis ekiplerini okullarına davet etti. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ekipleri davet üzerine minikleri okullarında ziyaret ederek onlara polislik mesleği hakkında merak edilenleri anlattı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verilirken ekip araçları da tanıtıldı. Anaokulu öğrencilerine polislik mesleğinin temel görev ve sorumlulukları eğlenceli bir dille anlatılarak, çocukların mesleğe olan ilgisi artırılmaya çalışıldı. Emniyet ekipleri, miniklere polislerin toplum güvenliği için üstlendiği rolleri örneklerle açıkladı.

Eğlenceli ve öğretici geçen etkinlikte çocukların polis araçlarına ve polislik mesleğine büyük ilgi gösterdiği gözlendi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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