Minikler trafik kurallarını jandarmadan öğrendi - Haberler

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Minikler trafik kurallarını jandarmadan öğrendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minikler trafik kurallarını jandarmadan öğrendi

Düzce'de ilkokul öğrencilerine jandarma trafik ekipleri tarafından verilen eğitimler devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de ilkokul öğrencilerine jandarma trafik ekipleri tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Musababa Köyü İlkokulunda jandarma ekipleri, minik öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Musababa Köyü İlkokulunda öğrencilere trafik kurallarını anlattı. 195 öğrencinin katıldığı eğitimde geleceğin sürücüleri olan öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçiş yerleri, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk, araçlardan inme ve binme gibi temel trafik kuralları anlatıldı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerde eğitimin sonunda jandarma trafik ekiplerine verdikleri eğitim için teşekkür etti. - DÜZCE

Minikler trafik kurallarını jandarmadan öğrendi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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