Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi - Haberler

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Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi

Düzce'de jandarma ekipleri anaokulu, ilkokulu ve ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Düzce'de jandarma ekipleri anaokulu, ilkokulu ve ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri il genelinde okullarda trafik eğitimi vermeye devam ediyor. Bu çerçevede 3 anaokulu, 11 ilkokul, 2 ortaokul da eğitim gören öğrencilere trafik şube müdürlüğü ekipleri uygulamalı olarak eğitim verdi. Geleceğin sürücüleri ve yetişkinlerine trafik eğitimi veren ekipler genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konular da 768 öğrenciye eğitim verdi.

Ekiplerin, eğitimlerine yıl boyunca devem edeceği de öğrenildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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