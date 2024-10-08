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Minik Sıla'nın Cenazesi Malkara'da Toprağa Verildi

Minik Sıla'nın Cenazesi Malkara'da Toprağa Verildi
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet sonucu öldürülen 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesi camiye getirildi. Teyzesi tabutuna sarılarak duygusal anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin tabutu camiye getirildi. Minik Sıla'nın küçük bedeni küçük bir tabut ile taşındı.

Minik çocuğun küçük tabutu taşınarak cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Sıla bebek öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Daha sonra tabutun başına gelen bebeğin teyzesi tabuta sarılarak tabutu kucağına almak istedi. Teyze Aslı Tatar, 'Onu hep taşıdım yine taşırım. Nasıl kıydılar yavruma. Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı. Saçının teline kurban olurum' dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Malkara Şiddet Hukuk

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