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Minik Şahin 30 saat sonra sağ çıkartıldı

3. Sayfa Haberleri

Minik Şahin 30 saat sonra sağ çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta adının Şahin olduğu öğrenilen 5 yaşlarındaki çocuk enkazdan30 saat sonra sağ çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ta adının Şahin olduğu öğrenilen 5 yaşlarındaki çocuk enkazdan30 saat sonra sağ çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ta Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan Serap Apartmanının enkazından 5 yaşlarında adının Şahin olduğu öğrenilen bir çocuk sağ olarak çıkartıldı. Depremden 30 saat sonra kurtarılan çocuğun yüzündeki korku, kurtarma ekiplerinin mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. - SİVAS

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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