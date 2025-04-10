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Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

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Samsun'da Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla minik öğrenciler polis merkezini ziyaret etti.

Samsun'da Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla minik öğrenciler polis merkezini ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Canik Kızılay Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Polis Haftası için sürpriz kutlama yaptı. Okulun bahçesinde polislere sevgilerini dile getiren pankart açan minik öğrenciler, daha sonra Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret edip polislerin bayramını kutladı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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