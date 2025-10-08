Minik Öğrenciler, Polislerle Buluşarak Güvenlik Bilincini Artırdı

Bilecik'te minik öğrenciler, polislerle buluşarak hem güvenlik hem de acil çağrı hattı konusunda bilgi aldı.

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Anaokulu'nu ziyaret ederek çocuklara polislik mesleğini tanıttı. Etkinlikte genel güvenlik kuralları ve 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Polis ekipleri, miniklere güvenli yarınların ancak bilinçli bireylerle mümkün olduğunu vurgulayarak, merak ettikleri soruları yanıtladı. Eğitim programı, çocukların güvenlik bilincinin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesini amaçlıyor. - BİLECİK