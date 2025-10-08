Haberler

Minik Öğrenciler, Polislerle Buluşarak Güvenlik Bilincini Artırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te anaokulu öğrencileri, polislerle bir araya gelerek güvenlik ve 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı hakkında bilgi aldı. Etkinlik, çocukların güvenlik bilincini artırmayı ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bilecik'te minik öğrenciler, polislerle buluşarak hem güvenlik hem de acil çağrı hattı konusunda bilgi aldı.

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Anaokulu'nu ziyaret ederek çocuklara polislik mesleğini tanıttı. Etkinlikte genel güvenlik kuralları ve 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Polis ekipleri, miniklere güvenli yarınların ancak bilinçli bireylerle mümkün olduğunu vurgulayarak, merak ettikleri soruları yanıtladı. Eğitim programı, çocukların güvenlik bilincinin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesini amaçlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi

Altında düzeltme hareketi! Rekor sonrası fiyatlar adeta çakıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mesai arkadaşını çöp kamyonunda katleden zanlı: Öldürmeyi kafama koymuştum

Çöp kamyonundaki vahşette zanlının ifadesi kan dondurdu
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi

Altında düzeltme hareketi! Rekor sonrası fiyatlar adeta çakıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.