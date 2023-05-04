Minik Ayşenur'un ölümüyle ilgili davada karar çıkmadı 3 yaşındaki çocuğun öldürmekle suçlanan anne ve dayının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur'u öldürmekle suçlanan anne Kader Ç. ve dayı Hızır T. Ç.

Minik Ayşenur'un ölümüyle ilgili davada karar çıkmadı

3 yaşındaki çocuğun öldürmekle suçlanan anne ve dayının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

BURDUR - Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur'u öldürmekle suçlanan anne Kader Ç. ve dayı Hızır T. Ç.'nin yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıkmadı, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Burdur Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık dayı Hızır T. Ç. SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile tutuksuz sanık anne Kader Ç. ise hazır bulundu. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar etti. Mahkeme heyeti de Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiğinden sanık Hızır T. Ç.'nin tutukluluk haline devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dayı emniyetteki ifadesinde tekme attığını söylemişti

Dayı Hızır T. Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu, bu nedenle susması için tekme attığını ancak teknenin çocuğun neresine geldiğini bilmediğini söylemişti. Anne Kader Ç., ise bu durumu görmediğini belirtmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Kader Ç. ve Hızır T. Ç., tutuklanırken, anne Kader Ç. ise daha sonra tahliye edilmişti.

Olayın geçmişi

Olay, 14 Ocak 2022 de Cemil Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sabah Ayşenur Kazık'ın yanına giderek uyandırmak isteyen anne Kader Ç., herhangi bir tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri küçük Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirlemesinin ardından Ayşenur Kazık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine anne Kader Ç. ve dayı Hızır T. Ç. gözaltına alınmıştı.