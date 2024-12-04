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Minik adımlar polis ile beraber teknolojinin peşinde

Minik adımlar polis ile beraber teknolojinin peşinde
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Erzincan polisi "Minik Adımlar Polis ile Beraber Teknolojinin Peşinde" projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine İnovasyon Merkezi ve 13 Şubat Şehir Stadyumu'nu gezdirdi.

Erzincan polisi "Minik Adımlar Polis ile Beraber Teknolojinin Peşinde" projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine İnovasyon Merkezi ve 13 Şubat Şehir Stadyumu'nu gezdirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, "Minik Adımlar Polis ile Beraber Teknolojinin Peşinde" projesi kapsamında Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu öğrencilerine yönelik, sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, meslek seçimlerine yardımcı olmak ve teknolojiye olan ilgilerini artırarak topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla İnovasyon Merkezi ve 13 Şubat Şehir Stadyumu'na gezi düzenlendi.

Gezinin akabinde öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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