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Minibüsünün yanışını gözyaşları ile izledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minibüsünün yanışını gözyaşları ile izledi

Artvin'de öğrenci taşımacılığı yapan Erdal Gündüz'e ait öğrenci servis minibüsü evinin önünde park halinde alev aldı.

ARDANUÇ, ARTVİN (İHA) - Artvin'de öğrenci taşımacılığı yapan Erdal Gündüz'e ait öğrenci servis minibüsü evinin önünde park halinde alev aldı. Ekmek teknesinin alev alev yandığını gören sürücü gözyaşlarını tutamadı.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Irmaklar köyünde öğrenci taşımacılığı yapan Erdal Gündüz (48) gece 01.30 sıralarında evinin önünde park halinde bulunan aracının yandığını fark etti. Bütün müdahalelere rağmen yanan servis minibüsü söndürülmezken, araç sahibi Erdal Gündüz gözyaşlarını tutamadı. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni inceleme başlattı.

Kundaklama şüphesi olan olayda ekmek teknesi yanan Erdal Gündüz, yanan aracını söndürülemeyince cep telefonuyla aracının yanmasını kayıt altına aldı. "Allahım, Allahım" diyerek gözyaşlarını tutamayan Gündüz, suçluların bir an önce yakalanmasını istedi. - ARTVİN

Minibüsünün yanışını gözyaşları ile izledi

Minibüsünün yanışını gözyaşları ile izledi

Minibüsünün yanışını gözyaşları ile izledi

Minibüsünün yanışını gözyaşları ile izledi

Minibüsünün yanışını gözyaşları ile izledi

Minibüsünün yanışını gözyaşları ile izledi

Minibüsünün yanışını gözyaşları ile izledi

Minibüsünün yanışını gözyaşları ile izledi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ardanuç, Artvin, Ekmek, 3. Sayfa, Haberler

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