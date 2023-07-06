Minibüsüne bağladığı atı koşturan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
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Eskişehir'de minibüsüne bağladığı atı arkasından koşturduğu anların sosyal medyada yer alınca gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Y.'nin (42), savcılık sorgusu tamamlandı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Y., mahkeme tarafından 'Hayvana eziyet' suçlamasıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Eskişehir'de minibüsüne bağladığı atı arkasından koşturduğu anların sosyal medyada yer alınca gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Y.'nin (42), savcılık sorgusu tamamlandı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Y., mahkeme tarafından 'Hayvana eziyet' suçlamasıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa