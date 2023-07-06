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Minibüsüne bağladığı atı koşturan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Minibüsüne bağladığı atı koşturan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de minibüsüne bağladığı atı arkasından koşturduğu anların sosyal medyada yer alınca gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Y.'nin (42), savcılık sorgusu tamamlandı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Y., mahkeme tarafından 'Hayvana eziyet' suçlamasıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de minibüsüne bağladığı atı arkasından koşturduğu anların sosyal medyada yer alınca gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Y.'nin (42), savcılık sorgusu tamamlandı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Y., mahkeme tarafından 'Hayvana eziyet' suçlamasıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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