Minibüsün takla attığı anlar kamerada: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün takla atarak sürüklendiği kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde Mehmet Baykan (34) yönetimindeki 47 ACE 673 plakalı minibüs, yokuş yukarı seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç devrilip sürüklendi. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki oğlu M.B. (12) ve sürücünün kardeşi İbrahim Baykan (25) yaralandı. Kaza yerine 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildiler. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA