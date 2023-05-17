Minibüsün iş yerine girdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüsün daldığı iş yerinde panik İş yerindeki çalışanlar korkuyla birbirine sarıldı Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girdiği kazanın...

Minibüsün iş yerine girdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Minibüsün daldığı iş yerinde panik

İş yerindeki çalışanlar korkuyla birbirine sarıldı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 15 Mayıs tarihinde saat 16.15 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi ile Eski Cezaevi Sokağın birleştiği noktada meydana geldi. Baran Taşçı idaresindeki 31 FE 408 plakalı otomobille 65 AAV 532 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs cadde üzerindeki bir iş yerine girmiş, kazada yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.

Kaza esnasında kontrolden çıkarak iş yerine giren minibüsten kaçan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Korkuyla birbirilerine sarıldılar

Meydana gelen kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Kazada minibüsün girdiği iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 çalışanın canlarını kıl payı kurtardığı görülüyor. Kazadan kurtulan kişiler can havliyle birbirine sarılırken, ortaya çıkan görüntü tüyler ürperti.