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Minibüsün çarptığı yaya yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'da, minibüsün çarpması sonucu yaralanan ve şoka giren yaya, hastaneye gitmemek için herkese direndi.

Adıyaman'da, minibüsün çarpması sonucu yaralanan ve şoka giren yaya, hastaneye gitmemek için herkese direndi.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi Adıyaman Lisesi ön kısmında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Erkan Arık'a, Müslüm Ayhan idaresindeki 02 M 0293 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Yüzünden ve başından yaralanan Erkan Arık için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışan Erkan Arık, hastaneye gitmek yerine eve gitmek istedi. Vatandaşlar tarafından güçlükle tutulan Erkan Arık'a, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Sedyeye konulmak istenilen Erkan Arık, yürümek için direndi. Bir türlü ikna edilemeyen Erkan Arık, yürüyerek ambulansa binerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Minibüsün çarptığı yaya yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Müslüm, 3. Sayfa, Haberler

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