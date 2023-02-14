Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 78 M 0295 plakalı minibüs yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan Y.A. (72) isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Karabük 3. Sayfa Haberler

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