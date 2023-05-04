Minibüsün çarptığı motosikletli polis yaralandı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı motosikletli polis yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Hamidiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi. Anafartalar caddesi üzerinde devriye atan Polis memuru Rıdvan S.yönetimindeki motosiklet, Kurtuluş sokaktan aniden yola çıkan sürücü Raif Ünlüyönetimindeki 16 PR 989 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet üzerinden düşen polis memuru yaralandı. Kaza sonucu olay yerine çok sayıda polis ile 112 ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memuru, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.