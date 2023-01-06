Minibüsün çarptığı kadın ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kadın ağır yaralandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kadın ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, hastane caddesi üzerinde, M.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen İ.D. isimli kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadına, ilk müdahaleyi çevredekiler ve bir sağlık çalışanı yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü M.K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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