Minibüsün buhar borusu delindi: 4 yaralı - Haberler

Minibüsün buhar borusu delindi: 4 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir minibüsün içindeki buhar borularının delinmesi sunucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir minibüsün içindeki buhar borularının delinmesi sunucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erciyes Bulvarı üzerinde sabah meydana gelen olayda seyir halindeki bir minibüsün kaloriferine bağlı buhar borusu delindi. Borulardaki sıcak sudan çıkar buhar nedeniyle 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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