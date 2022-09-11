Kadın vatandaş, kapısı açık seyir eden minibüsten düştü 3. Sayfa Haberleri Kadın vatandaş, kapısı açık seyir eden minibüsten düştü Ordu'da, seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşen kadın ağır yaralandı. Kadın vatandaş, kapısı açık seyir eden minibüsten düştü ORDU - Ordu'da, seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşen kadın ağır yaralandı. Olay, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu kapısı açık bir şekilde ilerlediği öne sürülen Gökhan I. idaresindeki 52 M 5333 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan Özlem Y. araç ani fren yapınca açık olan kapıdan yola düştü. Araç, kadının üzerinden geçerken, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu Atatürk Bulvarı Altınordu Tragger Ordu 3. Sayfa Haberler

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