Minibüsteyken husumetlisini görüp defalarca ateş etti: O anlar kamerada

Minibüsteyken husumetlisini görüp defalarca ateş etti: O anlar kamerada
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Adana'da yolcu minibüsünden husumetlisine ateş açan şahıs, yaklaşık 100 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonrası cezaevi firarisiyle birlikte yakalandı.

Adana'da yolcu minibüsünden husumetlisine ateş açan şahıs, yaklaşık 100 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonrası cezaevi firarisiyle birlikte yakalandı. Silahlı saldırı anı ise minibüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 26 Mayıs Pazartesi günü merkez Yüreğir ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yolcu minibüsüyle giden Ö.K.(31), Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nden geçtiği sırada kahvehanede oturan hasmı A.A.'yı (34) fark etti. Minibüs seyir halindeyken tabancasını çıkaran şüpheli, aracın içinden hasmına doğru 4 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan A.A karın bölgesinden ağır yaralandı. Şüpheli ise hareket halindeki minibüsten inerek olay yerinden kaçtı. O anlar minibüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarından yapılan 100 saatlik incelemede, şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'ndeki bir apartmanda bulunduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda Ö.K. ile şüpheliyi saklayan cezaevi firarisi B.Y. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden Ö.K.'nin yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, B.Y.'nin de yaralama ve uyuşturucu ticaretinden toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Hapis cezalarının yanı sıra diğer suçlardan da ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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