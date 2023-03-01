Minibüste pompalı tüfekle öldürmüştü, mahkemece tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüs içerisinde pompalı tüfekle 23 yaşındaki gencin vurularak öldürülmesi olayına ilişkin adliyeye sevk edilen üç şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Tığcılar Mahallesi İpek Sokak üzerinde meydana gelmişti. 23 yaşındaki Bahadır Malçok, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan B.T. (25) ile telefonda görüştü. Malçok ve B.T. daha sonrasında aralarındaki meseleyi konuşmak üzere İpek Sokak üzerinde bir araya geldi. Sokak üzerinde bulunan minibüse binen Malçok ile B.T. arasında tartışma yaşandı. Bu esnada B.T. tarafından pompalı tüfekle kasıklarından vurulan Malçok ağır yaralandı. Olay sonrasında B.T. yanında bulunan sevgilisi E.C. (25) ve T.G. (40) ile olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bahadır Malçok, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, B.T. ile yanında bulunan sevgilisi E.C. (25) ve T.G. (40) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. tutuklanırken E.C. ve T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA