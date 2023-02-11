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Minibüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Minibüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü 7 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Karacabey-Boğaz yolu üzeri Kulakpınar mahallesinde meydana kazada minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suat Güven (35)'in kullandığı 16 KD 234 otomobil çarpmanın şiddetiyle alev alırken, olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç söndürüldü.

Sürücü Suat Güven (35) ile birlikte otomobilde bulunan Halil Arman (73), Bekir Uzun (60)'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada 06 KNE 76 plakalı minibüste bulunan; şoför Mehmet Sabır İ., Zafer F., Alim İ., Tuncay T., Adnan K., Kaan İ. ve Oktay İ. ile birlikte 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 4'ü Karacabey Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacabey Bursa 3. Sayfa Haberler

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