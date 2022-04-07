Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde minibüsle çarpıştıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde minibüsle çarpıştıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (57) idaresindeki 09 ACF 059 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen sebepten ötürü, T.E.'nin (52) yönetimindeki 42 ACS 889 plakalı kamyonet ile çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet yol ortasına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen kamyonette yaralanan sürücü T.E., ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Kamyonet, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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