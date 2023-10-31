Minibüse arkadan çarpan motosikletli yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşanan kazada, Gümbet Kavşağı'ndan Konacık istikametine seyreden 35 BGJ 221 plakalı motosiklet, yolda maddi hasarlı kaza yapan iki araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Süratli olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, o esnada ana yola çıkış yapan 48 BB 7410 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada yaralanan ve bacağında kırık olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında minibüste bulunan ve büyük panik yaşayan yolcular, olay yerine gelen başka bir minibüsle yolculuklarına devam ettiler.

Kaza sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen trafik polisi ekibince kazayla ilgili tutanak tutuldu. Yaşanan kazada ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen motosiklet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmaları tamamlandıktan sonra trafik normal akışına geri döndü. - MUĞLA