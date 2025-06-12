Minibüs ve Otobüs Kazasında Telef Olan Horoz İçin Kalp Masajı Yapıldı

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Minibüs ve Otobüs Kazasında Telef Olan Horoz İçin Kalp Masajı Yapıldı
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Hatay'da meydana gelen kazada, minibüs ile çarpışan otobüsün bagajında bulunan ve telef olan horoza kalp masajı yapıldığı anlar kameraya yansıdı. Kazada 1 kişi yaralanırken, horoza yapılan müdahale izleyenleri duygulandırdı.

Kazada telef olan horoz için kalp masajı yaptı, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'da minibüs ile çarpışan otobüsün bagajında bulunan ve telef olan horoza kalp masajı yapan bir şahsın o anları kameraya yansıdı. 1 kişinin yaralandığı kazada, telef olan horoza yapılan kalp masajı yürekleri ısıttı.

Kaza, gece saatlerinde İskenderun İlçesi Sakarya Mahalllesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah A.'nın kullandığı 31 KK 548 plakalı minibüs, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Emrullah A. yaralandı. Kazada transit sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir şahıs, bagajda taşınan ve kazada telef olan horozu eline alarak kalp masajı yapmaya başladı. Şahsın kalp masajı yaptığı amansız mücadelesi kameraya yansıdı. Kaza sonrası horoza yapılan kalp masajı yürekleri ısıttı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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