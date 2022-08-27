Minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu 3. Sayfa Haberleri Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüsün sürüye çarpması sonucu 40 koyun telef oldu. Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüsün sürüye çarpması sonucu 40 koyun telef oldu. Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. G.B. yönetimindeki 13 AAK 693 plakalı Wolksvogen marka minibüs, koyun sürüsüne çarpıttı. Kazada 40 koyun telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bitlis Tatvan Van 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.