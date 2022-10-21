Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüs şoförü yolculara küfür etti, yaşananlar kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Minibüs şoförü yolculara küfür etti, yaşananlar kameraya yansıdı

Bahçelievler Şirinevler-Başakşehir arasında sefer yapan yolcu minibüsünün sürücüsü, para vermediği gerekçesiyle yolculara küfür etti.

Bahçelievler Şirinevler-Başakşehir arasında sefer yapan yolcu minibüsünün sürücüsü, para vermediği gerekçesiyle yolculara küfür etti. Para verdiğini söyleyen diğer yolcular ile sürücü arasındaki tartışma kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Şirinevler-Başakşehir seferini yapan minibüste yaşandı. İddiaya göre, minibüs Küçükçekmece Halkalı'da yolcu aldı. Yolcular parayı uzatarak sürücüye verdi. Bir süre ilerledikten sonra paranın verilmediğini ileri süren sürücü, yolculara küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine yolcular şoföre tepki göstererek, küfür etmemesini söyledi. Yolcular ile minibüs şoförü arasındaki tartışma ve sürücünün küfür ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şirinevler 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title