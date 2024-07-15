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Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü 2 yaralı

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Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova Şifalı su mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Erdal Y. idaresindeki 34 DJ 4091 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şifalı su mevkiinde şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Erdal Y. ve Yolcu Yeter K. yaralanırken, diğer bir yolcu Filiz Yetkin ise hayatını kaybetti. Kaza sebebi ile otoyol 2 şeritten verilirken, nöbetçi savcının incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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