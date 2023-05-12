Minibüs park halindeki araca çarparak yayları ezdi: 2 ölü, 6 yaralı
3. Sayfa Haberleri
Ürdün'ün başkenti Amman'da hızla gelen bir minibüs önce park halindeki araca çarptı, sonra kaldırımdaki yayaları ezdi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da hızla gelen bir minibüs önce park halindeki araca çarptı, sonra kaldırımdaki yayaları ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ürdün'ün başkenti Amman'ın Wadi El-Seer bölgesinde seyir halindeki bir minibüs, yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Minibüs daha sonra kaldırımdaki yayaları ezerken, çevredekiler hemen yardıma koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla soruşturma başlatıldı. - AMMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa