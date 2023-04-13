Minibüs, motosiklet ile çarpıştı; kurye yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde minibüs ve motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre 67 M 0143 plakalı minibüs ile 67 DA 011 plakalı motor kurye çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan kurye hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK