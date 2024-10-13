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Karaman'da Trafik Kazası: 1 Bebek Dâhil 6 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Bebek Dâhil 6 Yaralı
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Karaman'da bir transporter minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Olay, Üniversite Mahallesi'nde köprülü kavşakta gerçekleşti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, A.M. isimli kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da transporter minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 42 APU 45 plakalı transporter minibüs ile E.P.E. yönetimindeki 70 AAF 095 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan İ.S (23), F.S (35), E.S (1) ve A.M (66), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, A.M. isimli kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan üst geçit, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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