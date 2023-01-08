Minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı 3. Sayfa Haberleri Minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Adana Karayolu Küçük Sanayi sitesi bölgesinde akşam saat 18.15'de meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan- Adana Karayolu Küçük Sanayi sitesi bölgesinde akşam saat 18.15'de meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken 13 kişi yaralandı. Kaza, Kozan Adana Karayolu küçük sanayi civarında, 01 U 0429 plakalı yolcu minibüsü ile, 31 AAD 005 plakalı otomobil aynı yönde giderken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 31 ADD 005 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yolcu minibüsüne ve otomobilde bulunan Selda Yüksek (26), Ömer Taşyürek (39), Meltem Aktaş (31), Melike İnceler (31), Havva Gök (27), Halil Kallıkçı (31), Erdal Avluklu (50), Emre Karacan (16), Eda İlhan (23), Dursun Topçu (80), Burcuhan Uyanık (20), Beyza Sarıboğa (26), Abdullah İdem yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı ile kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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