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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1719 Sokak içerisinde Mehmet Ali Güngör idaresindeki 02 ADJ 293 plakalı otomobil ile Serhat Avcı idaresindeki 02 BL 002 plakalı minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Güngör yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Ali Güngör Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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