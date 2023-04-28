Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

TOKAT - Tokat'ta minibüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat- Sivas karayolu Artova yol ayrımı mevkiinde saat 15: 40 sıralarında gerçekleşti. Sivas istikametinden Tokat istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 52 M 5512 plakalı Ford marka minibüs ile Tokat istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan A.B. yönetimindeki 60 AL 785 plakalı Volkswagen marka araç Artova yol ayrımı mevkiinde çarpıştı. Minibüste yolcu olarak bulunan B.Ç. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ile yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Tokat'ta bulunan çeşitli hastanelere sevk etti. Hastanelere sevk edilen Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.