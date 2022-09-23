Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 35 PIE 55 plakalı Volkswagen marka minibüs ile M.B. ve ismi öğrenilemeyen kadının olduğu motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA