Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Ayhan O. idaresindeki 45 AGK 544 plakalı motosiklet ile Süleyman D. yönetimindeki 43 LA 414 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ayhan O., sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler

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