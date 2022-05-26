Minibüs ile kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

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Minibüs ile kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minibüs ile kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Sart Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan H.T. (53) yönetimindeki 63 F 2372 plakalı minibüs ile N.Ç.'nin (21) kullandığı 44 ACY plakalı kamyonet ışıklı kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her 2 araç sürücüsü ile minibüste yolcu konumunda bulunan H.A. (45) ve Y.Y. (31) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Behzat Akcan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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