Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Çanakkale'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Çanakkale'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencilerini taşıyan şehir içi minibüs ile kamyonetin çarpıştı. 8 üniversite öğrencisi hafif yaralandı. Yaralı öğrenciler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(Sevdanur Şahin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title