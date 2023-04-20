Minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da, minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, O.T (53) idaresindeki 02 ABH 413 plakalı kamyon ile R.K. (39) idaresindeki 02 AAV 915 plakalı minibüs merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü ile Yenigüven Köyü yol ayrımı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü R.K., ile minibüste bulunan Z.E., S.E., Ç.Ç., ile F.T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan F.T. (28), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. F.T'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN