Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 çocuk yaralandı

Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 çocuk yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza, Altınyaprak Mahallesi Şehit Burak Perçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yücel idaresindeki 34 UK 135 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 14 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü A.K. çarpıştı.

Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
