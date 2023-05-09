Minibüs ile çarpışan halk otobüsü evin duvarına çarptı: 1 yaralı

Samsun'da minibüs ile çarpışan halk otobüsünün bir binanın duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüs ile çarpışan halk otobüsünün bir binanın duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle 3417 Sokak ile 3277 Sokak'ın kesiştiği yerde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit M. idaresindeki 55 BBL 37 plakalı halk otobüsü, sürücüsü tespit edilemeyen 55 EL 490 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada halk otobüsü bir apartmana çarparak dururken, minibüs ise devrildi. Minibüsün sürücüsü kazanın ardından kaçarken, yaralanan halk otobüsü sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN