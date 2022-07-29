Minibüs içindeki çamaşır makinesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüs içindeki çamaşır makinesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi

Minibüs içindeki çamaşır makinesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi

Trabzon'da polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada çamaşır makinesine zulalanmış şekilde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Trabzon'da polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada çamaşır makinesine zulalanmış şekilde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Z.T. isimli şahsın bulunduğu araçta narkotik köpeği Atlas ile arama yapıldı. Minibüsün arkasında bulunan çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış şekilde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 983,34 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 3 bin vatandaşı zehirleyebileceği değerlendirilirken, Z.T. isimli şahsın evinde de yapılan aramada 1 adet hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Z.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trabzon 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title