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Minibüs Bisikletli Çocuğa Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsüyle çarpışan 8 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Minibüs bisikletli çocuğa böyle çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk minibüsü ile çarpışan bisikletli öğrenci yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen biliye göre, Anafartalar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mercan M. Yönetimindeki 16 M 06166 plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki Muhammed Ali S. ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Minibüs Bisikletli Çocuğa Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa

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