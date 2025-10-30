Haberler

Minibüs Arızası Sonrası Evin Bahçesine Daldı

Minibüs Arızası Sonrası Evin Bahçesine Daldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde arızalanan bir minibüs, motosiklete çarpmamak için yaptığı manevra sırasında bir evin bahçesine daldı. Olayda yaralanan olmadı, ancak tamirci, kardeşine çekici çağırmadığı için sert tepki gösterdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde arızalanan ve tamirci tarafından sanayiye götürülmek istenen şehir içi minibüsü önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yapınca evin bahçesine daldı. Olay yerine gelen tamirci çekici yerine kendi imkanları ile sanayiye götürmek isteyen kardeşine 'ya biri ölseydi?' diyerek sert tepki gösterdi.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı Üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 M 04777 plakalı şehir içi minibüs şoförü araçta oluşan bir arıza dolayısıyla tamirci çağırdı. Tamirci minibüsü tamir edemeyince sanayiye götürmek istedi. Tamirci tarafından kullanılan minibüs önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. İddiaya göre freni tutmayan minibüs, büyük bir gürültü ile evin bahçesine daldı. Bahçe duvarında asılı kalan minibüsün boş olması ve kaldırımda yürüyen yayanın olmaması büyük bir facianın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kardeşine 'ya biri ölseydi?' diyerek tepki gösterdi

Yaşanan kaza sonrası bölgeye gelen tamir atölyesi sahibi çekici çağırmak yerine kendi imkanları ile minibüsü sanayiye götürmeye çalışan kardeşine sert tepki gösterdi. 'Ya biri ölseydi, ya kendi canına bir şey olsaydı. Neden çekici çağırmadınız?' diyerek serzenişte bulundu. Çevredekiler ve polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar sakinleştirilirken, çağrılan vinç yardımı ile minibüs evin bahçesinden çıkartıldı.

Ev sahibi Müjdat Özörten, "Olay anında ben evde yoktum. Minibüsün önüne motorlu çıkmış o da mecburen direksiyonu bu tarafa doğru kırmış. Öğrendiğimize göre aracın frenlerinde de sıkıntı varmış. Şükürler olsun ki cana bir şey olmadı. Bizim için can daha önemli" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.