Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edildi, Özel Ekip Kuruldu

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırganların yakalanması için emniyette özel ekip oluşturdu

İSTANBUL - Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Maattia Minguzzi'nin kabrini tahrip eden saldırganların yakalanması için emniyette özel ekip oluşturuldu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti. Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturuldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de destek verdiği yoğun bir çalışma yürütüyor. Emniyet ve istihbarat birimlerinin elinde, saldırıya ilişkin birtakım görüntü ve bilgiler olduğu, söz konusu saldırıyla ilgili özel bir ekip oluşturulduğu kaydedildi. Oluşturulan özel ekip, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarına yönelik saldırının nasıl ve kimler tarafından yapıldığını açığa çıkarmak üzere çalışma yaptığı öğrenildi. Faillerin yakalanmasının ise an meselesi olduğu ileri sürüldü.