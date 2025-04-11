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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi

Minguzzi Ailesine Tehdit Gönderen 5 Şüpheli Tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atan 5 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. 1 şüpheli Gümüşhane'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atan 5 şüphelinin tutuklandığını, bir şüphelinin ise Gümüşhane'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesinin tehdit edilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli ve 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında 1 suça sürüklenen çocuk Gümüşhane'de gözaltına alınmış olup İstanbul'a gönderilmiştir. Hayatını kaybeden evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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