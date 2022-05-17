Mimarın ölümüne neden olan sürücü hakkındaki mütalaa açıklandı - Haberler

BURSA (İHA) - Mimarın ölümüne neden olan sürücü hakkındaki mütalaa açıklandı

BURSA - Bursa'da polisten kaçarken, otomobille mimar İrem Özdemir'e çarpıp ölümüne neden olan İsmail Kuşaslan'ın tutuklu yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın, kontrolsüz şekilde kullandığı araçla İrem Özdemir'e çarpıp ölümüne neden olduğu belirtilerek, 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Sanık ise olay yerinde keşif talebinde bulundu.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Kuşaslan, olayda yaşamını yitiren Özdemir'in ağabeyi avukat Ahmet Özdemir ile sanığın avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince düzenlenen raporun kendilerine ulaştığını bildirdi. Sanık avukatı, bu raporu kabul etmediklerini belirterek, tekrar rapor istenmesini talep etti. Ahmet Özdemir ise yeni rapora gerek olmadığını ifade ederek, "Sanık müdafinin olay sırasında bir kısım hususlarla ilgili tutanak tutulmaması konusundaki beyanlarını kabul etmiyoruz. Olayın sonunda bir kişi ölmüştür" dedi.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık da kolluk tarafından eksik tespit yapıldığını ileri sürerek gerekirse keşif yapılabileceğini dile getirdi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın, kontrolsüz şekilde kullandığı araçla İrem Özdemir'e çarpıp ölümüne neden olduğunun anlaşıldığını kaydederek, "olası kastla adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Avukat Özdemir ise mütalaaya katılmadıklarını bildirerek, sanığın "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için ek süre tanınmasına, tanık Ünsal B. hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Kuşaslan, olay yerinde eksik tespit yapıldığını ileri sürerek, keşif yapılabileceğini dile getirdi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın, kontrolsüz şekilde kullandığı araçla İrem Özdemir'e çarpıp ölümüne neden olduğunun anlaşıldığını kaydederek, 'olası kastla adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis ile cezalandırılmasını istedi. Avukat Özdemir ise mütalaaya katılmadıklarını bildirerek, sanığın 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için ek süre tanınmasına, tanık Ünsal B. hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

Olay nasıl olmuştu

Bursa'da 2 Eylül 2021'de devriye polis timlerini görünce kaçan İsmail Kuşaslan ve Ünsal B.'nin bulunduğu sahte plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e çarpmıştı. Ağır yaralanan Özdemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Araçta 2 sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınarak tutuklanan sürücü Kuşaslan hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa